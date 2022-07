Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220712.3 Kiel: Stationäre Verkehrskontrolle im Stadtteil Kiel-Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Am heutigen Vormittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Kiel-Dietrichsdorf unter Beteiligung des Kommunalen Ordnungsdienstes eine stationäre Verkehrskontrolle an der "Alten Schwentinebrücke" durch. Sie kontrollierten zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer, aber auch PKW-Fahrerinnen und -Fahrer. Insgesamt ahndeten sie 73 Verstöße.

In der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:45 Uhr stellten sich die Beamtinnen und Beamten der Polizei aus Dietrichsdorf mit dem Kommunalen Ordnungsdienst an der "Alten Schwentinebrücke" in Kiel zwecks Verkehrskontrolle auf. Dabei stellten die Kräfte der Polizei und des Ordnungsamtes 35 Radfahrerinnen und Radfahrer, sowie zwei Rollerfahrende fest, die verbotenerweise den Gehweg nutzen. Zusätzlich hielten die Kontrollierenden noch 36 Kraftfahrzeugführerinnen und -führer an, die die Brücke unerlaubterweise (Durchfahrt verboten) passieren wollten.

Insgesamt sanktionierten die Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst 73 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell