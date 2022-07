Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220712.1 Kiel: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im gestohlenen Auto unterwegs

Kiel (ots)

Sonntagabend kontrollierten Polizeikräfte des 1. Polizeireviers einen 23-jährigen Kieler, der mit einem Audi im Stadtteil Friedrichsort unterwegs war. Der Fahrer führte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Fahrzeug war gestohlen.

Vorausgegangen war ein Diebstahl in der Nacht von Montag, dem 04.07.2022, auf Dienstag, den 05.07.2022. In den Morgenstunden des Dienstags stellte eine 46-jährige Geschädigte fest, dass ihr Fahrzeug vom Grundstück im Stadtteil Kronsburg gestohlen worden war.

Am Sonntagabend bemerkten dann Bekannte der Geschädigten, die vom Diebstahl wussten, den entwendeten Audi fahrender Weise in der Straße "An der Schanze" in Kiel-Friedrichsort. Sie benachrichtigten sofort die Polizei über 110 und führten die eingesetzten Streifenwagen zum Fahrzeug.

An einer Tankstelle im Koppelberg kontrollierten Polizeibeamtinnen und -beamte des 1. Polizeireviers das Auto. Der 23-jährige Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenvortest schlug zudem positiv auf THC und Kokain an.

Ein Polizeiarzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe. Auf Grund fehlender Haftgründe wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Neben dem bereits laufenden Strafverfahren wegen des PKW-Diebstahls, erwartet den 23-Jährigen nun noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell