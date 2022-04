Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Bellender Hund verscheucht Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Ein Hund hat vermutlich am Donnerstagnachmittag einen Einbruch in Waltrop verhindert. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein männlicher Täter gegen 15.10 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Unterlippe einsteigen. Er kletterte dazu auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und wollte dann offenbar durch ein Fenster in die Wohnung. Eine Zeugin, die gerade im Haus vor dem Fernseher saß, bemerkte plötzlich ihren bellenden Hund. Als sie genauer nachschaute, sah sie den unbekannten Mann flüchten. Die Zeugin rief dem Mann hinterher, dass sie die Polizei rufen werde, worauf er in gebrochenem deutsch etwas antwortete. Anschließend lief er über den Hof weg und stieg als Beifahrer in einen silbernen Kleinwagen. Er war offenbar in Begleitung einer Frau, die am Steuer des Autos saß. Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 25 bis 30 Jahre, ca. 1,85m groß, schlank, sportlich, dunkler/bräunlicher Teint, kurz rasierter dunkler/schwarzer Vollbart, sehr kurze schwarze Haare (ca. 3mm). Bekleidet mit einer Jacke und einer sehr auffälligen rosa/roten Hose. Er sprach gebrochen deutsch. Auch Teile des Autokennzeichens sind bekannt. Die Polizei sucht dennoch Zeugen, die weitere Hinweise zu dem mutmaßlichen Einbrecher bzw. dem Duo geben können. Gestohlen wurde nichts. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell