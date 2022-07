Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220711.1 Kiel: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Kiel (ots)

Freitagabend kam es im Hasseldieksdammer Weg sowie in der Hofholzallee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der einem Geschädigten Geld geraubt worden sein soll. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Ein 19-jähriger Geschädigter befand sich gegen 23:20 Uhr im Bereich des Wilhelmplatzes. Dort sei er auf drei weitere Personen getroffen. Gemeinsam seien die Personen in den Hasseldieksdammer Weg zur Bushaltestelle Metzstraße gegangen. An dieser Bushaltestelle seien der Geschädigte und eine Person der Gruppe in Streit geraten. Dabei sei der Geschädigte aus der Gruppe heraus festgehalten und geschlagen worden. Ein Beteiligter habe ihm darüber hinaus Geld entwendet.

Nach diesem Vorfall seien alle beteiligten Personen in den Bus der Linie 31 eingestiegen. An der Bushaltestelle Russeer Weg hätten alle Beteiligten den Bus wieder verlassen. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Kiel hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die am Freitag, den 08.07.2022 im Zeitraum von 23:20 Uhr bis 23:45 Uhr im Bereich Wilhelmplatz, Hasseldieksdammer Weg und Hofholzallee oder im Bus die beschriebene Personengruppe beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell