POL-SI: Polizei stellt große Menge an Hanfpflanzen auf Acker sicher -#polsiwi

Siegen (ots) - Nach dem Feuer in einem Restaurant in Siegen am Dienstagabend (28.06.2022) hat die Kriminalpolizei den Brandort am Donnerstag mit einem Sachverständigen untersucht. Nach aktuellem Stand ist das Feuer durch eine Brandstiftung entstanden. Zu dem flüchtigen Mann, der sich in der Nähe des Brandortes im Bereich Bismarckstraße/Weidenauer Straße ...

mehr