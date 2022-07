POL-SI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht den beteiligten LKW #polsiwi

Kreuztal (ots) - Am Donnerstagmittag (30.06.2022) hat ein Autofahrer in Kreuztal zwei Fußgänger gefährdet. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 32-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 22-jährigen Frau gegen 13:15 Uhr eine Fußgängerampel an der Kreuzung Marburger Straße / Zum Erbstollen. Während sich die Fußgänger samt Kinderwagen auf der Fahrbahn ...

mehr