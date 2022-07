Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autofahrer gefährdet Fußgänger in Kreuztal - Zeugen gesucht - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagmittag (30.06.2022) hat ein Autofahrer in Kreuztal zwei Fußgänger gefährdet. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 32-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 22-jährigen Frau gegen 13:15 Uhr eine Fußgängerampel an der Kreuzung Marburger Straße / Zum Erbstollen.

Während sich die Fußgänger samt Kinderwagen auf der Fahrbahn befanden, fuhr ein Autofahrer aus Richtung Kaufland kommend geradeaus in die Straße Zum Erbstollen. Nur durch Glück konnte der 32-jährige Mann einen Zusammenstoß verhindern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere suchen die Beamten eine Autofahrerin, die an der roten Ampel vor dem REWE-Markt stand und gehupt hat.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell