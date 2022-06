Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 120 Fahrzeuge zu schnell bei Geschwindigkeitsmessungen - Sprinter- und Rennradfahrer waren am schnellsten #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.06.2022) zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr hat die Polizei bei Radarkontrollen auf der Frankfurter Straße in Wilnsdorf von insgesamt 1.200 Fahrzeugen 120 als zu schnell gemessen. Dabei schossen ein Sprinter- und Rennradfahrer im wahrsten Sinne über das Ziel hinaus. Tagesschnellster war ein VW Crafter, der mit 104 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft gemessen wurde. Er fuhr demnach mehr als das Doppelte der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Rennradfahrer befuhr die Frankfurter Straße von der Kalteiche kommend mit 80 km/h 'auf dem Tacho'. Der Sprinter-Fahrer hat mit einem Bußgeld von 560 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg zu rechnen. Der Rennradfahrer hat Glück: Da Fahrräder keine Kraftfahrzeuge sind und nur Letztere laut Gesetz bußgeldbewehrt bei Geschwindigkeitsverstößen sanktioniert werden können, bleiben hier Ermittlungen und eine Strafe aus.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Geschwindigkeit bei schweren Verkehrsunfällen ein Killer ist. Damit dies nicht auch im wahrsten Sinne des Wortes der Fall ist: Halten Sie sich bitte an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung.

