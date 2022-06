Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-Jähriger fuhr Auto unter Drogen - Polizei stellte Geld und Betäubungsmittel sicher #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagabend (28.06.2022)gegen 21:05 Uhr führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. In der Fludersbach hielten sie einen 22-jährigen PKW-Fahrer an. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Anschließend durchsuchten die Beamten den PKW des 22-Jährigen. Es konnten Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden werden. Die Polizisten führten den Mann der Wache in Siegen-Weidenau zu. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Drogen und das Geld (Verdacht Deal-Geld) verblieben bei der Polizei.

Dem 22-Jährigen droht nun Strafanzeige wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln (BtM) und des Fahrens unter BtM-Einfluss.

