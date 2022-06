Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Brand im Restaurant - Kripo ermittelt -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am gestrigen Abend (Dienstag, den 28.06.2022) hat gegen 22:40 Uhr ein lauter Knall den Bereich Bismarckstraße / Weidenauer Straße erschüttert. Kurz darauf drangen aus einem syrischen Restaurant, welches sich an der dortigen Straßenecke befindet, Rauschschwaden.

Das Restaurant liegt im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes. In den darüber liegenden Etagen befinden sich mehrere Wohnungen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen war in erster Linie die Küche der Gaststätte von dem Feuer betroffen. Die Wohnungen bleiben unversehrt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden mindestens im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Brandgeschehens bereits geschlossen, es waren weder Gäste noch Personal im Objekt. Zeugen, die sich ganz in der Nähe des Brandortes befanden, sahen, wie eine männliche Person über eine Umzäunung kletterte, die im rückwärtigen Bereich das Restaurant umgibt. Anschließend ging die Person ganz normal in Richtung eines benachbarten Schnellrestaurants. Die Zeugen wollten den Mann ansprechen. Dieser fing an zu rennen und lief Richtung Weidenauer Einkaufszentrum. Die Zeugen folgten dem Mann, verloren jedoch kurz darauf im EKZ den Sichtkontakt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, der über Nacht durch eine Polizeistreife bewacht wurde. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Fachdienststelle der Siegener Kriminalpolizei in Absprache mit Staatsanwaltschaft Siegen. Eine erste Brandortbesichtigung fand am heutigen Tag statt. Demnach ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Es erfolgt in den nächsten Tagen eine Begutachtung durch Brandsachverständige, die nun hinzugezogen werden.

Im Zusammenhang der Ermittlungen ist der flüchtige Mann von großem Interesse für die Polizei.

Die Zeugen beschrieben den Mann wie folgt:

ca. 1,75 m - 1,80 m groß - sehr schlank, beinahe hager - auffällige schwarze gelockte schulterlange Haare - dunkle Hose, ggf. 3/4 lang - Oberbekleidung bei den Zeugenaussagen widersprüchlich, entweder beigefarben oder dunkel braun/schwarz), vermutlich T-Shirt/Pullover - laut Zeugenangaben ggf. südländisches oder südosteuropäisches Aussehen.

Eine erste Befragung des syrischen Restaurantbetreibers ergab bislang keine Hinweise auf eine mögliche Motivlage, falls sich eine Brandstiftung bestätigen sollte.

Die Kriminalpolizei nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell