Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220602.1 Itzehoe: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 0:25 Uhr fuhr ein 30jähriger Autofahrer aus Neumünster in eine Standkontrolle in der Lindenstraße. Bei der Verkehrskontrolle händigte dieser einen polnischen Führerschein aus, der bei der Nachtstreife Zweifel an der Echtheit aufkommen ließ. Eine Überprüfung im Informationssystem ergab, dass diesem Fahrer seit 2016 der Führerschein unanfechtbar entzogen wurde. Auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrers ließ den Verdacht auf vorvergangenen Drogenkonsum aufkommen. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Dem Neumünsteraner wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt. Ihn erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

