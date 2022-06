POL-IZ: 220601.3 Albersdorf: Einbrecher verursachen Schaden

Münsterdorf (ots) - Am Dienstag um 19:10h entzog sich ein 19jähriger aus Hohenfelde einer Polizeikontrolle. An einer roten Ampel Vor dem Delftor stadtauswärts stehend, sprach eine Polizeistreife den Fahrer eines Leichtkraftrades an, er möge nach links in die Georg-Löck-Straße abbiegen zur Fahrzeugkontrolle. ...

mehr