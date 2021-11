Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallursache: Sekundenschlaf am noch dunklen Morgen?! - Ratingen - 2111121

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am frühen, tageszeitlich noch dunklen Dienstagmorgen des 23.11.2021, gegen 07.15 Uhr, ereignete sich auf der Berliner Straße in Ratingen-West ein Verkehrsunfall, der wahrscheinlich auf eine Übermüdung des 66-jährigen Unfallfahrers zurückzuführen ist. Glücklicher Weise ging der Unfall ohne Personenschaden aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen aber auf mindestens 10.000,- Euro.

Dies war geschehen:

Zur Unfallzeit befuhr ein 66-jähriger Mann aus Ratingen, mit seinem silbergrauen PKW Opel Zafira, die innerörtliche Berliner Straße in Fahrtrichtung Westtangente. In einer Rechtskurve, in Höhe der Hausnummer 19, verlor der Opel-Fahrer in der Dunkelheit, aus zunächst ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Geradeaus, über die Fahrspur des Gegenverkehrs hinweg, kam der Zafira in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Am Beginn der dortigen Bushaltestelle "Einsteinstraße", an welcher zu dieser Zeit auch Berufspendler auf ihre Busverbindung warteten, prallte der Opel frontal gegen einen Metallzaun und gegen einen massiven Baum. Am deutlich beschädigten Baumstamm kam das Fahrzeug abrupt zum Stillstand. Vom angelegten Sicherheitsgurt im PKW geschützt, blieb der Unfallfahrer dabei aber nach eigenen Angaben unverletzt. Sowohl an seinem Fahrzeug, aber auch am Zaun und am Baum, entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

In einer ersten Befragung zum Unfallhergang äußerte der 66-Jährige, dass ihm während der Fahrt plötzlich die Augen zugefallen seien, weil er so müde war. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest verlief ohne positiven Befund.

Wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, durch das Fahren mit körperlichen Mängeln (Müdigkeit), leitete die Ratinger Polizei ein Strafverfahren gegen den Ratinger ein. Gegen den Widerspruch des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Zusätzlich untersagte man dem Ratinger ausdrücklich und bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge. Der Opel Zafira wurde von einem vom Fahrzeughalter selber beauftragten örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell