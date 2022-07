Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220713.1 Bönebüttel: Geschwindigkeitskontrolle im Kreis Plön

Bönebüttel (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen Tages führten Beamtinnen und Beamte des Polizeibezirksreviers aus Kiel eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 430 in Bönebüttel durch. Sie kontrollierten zahlreiche Kraftfahrzeuge und sanktionierten 39 Geschwindigkeitsverstöße.

Am 12.07.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, stellten sich die Beamtinnen und Beamten des Geschwindigkeitsmesstrupps der Polizei Kiel auf der B430 in Bönebüttel in Fahrtrichtung Neumünster auf. Auf diesem Abschnitt der Bundesstraße beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h. Insgesamt kontrollierten die Kräfte 416 Fahrzeuge. 39 Fahrzeugführerinnen und -führer hielten sich nicht an die dort geltende Geschwindigkeit.

"Spitzenreiterin" war eine Autofahrerin, die die Kontrollstelle mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 149 km/h passierte. Es erwartet sie ein Bußgeld von 1400 Euro, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen durchführen.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell