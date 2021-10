Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs - Polizei nimmt 22-Jährigen nach Verfolgung fest

Neuss (ots)

Am Freitagabend (15.10.), gegen 23:30 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der Nievenheimer Straße in Neuss einen Autofahrer zu kontrollieren. Der Streifenwagen wendete, fuhr dem PKW hinterher und machte den Fahrer mit Anhaltezeichen auf die Kontrolle aufmerksam. Daraufhin fuhr der 22 Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Allerheiligen davon. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung des Skodafahrers auf, querten die Südstraße sowie die Kreuzung der Landstraße zur Kreisstraße 30. Er missachtete Verkehrszeichen, rote Ampeln und überschritt deutlich die Höchstgeschwindigkeit. In der Ortslage Allerheiligen bog der Flüchtige auf die Albertus-Magnus-Straße ein und stellte seinen PKW schlussendlich an der Albert-Schweitzer-Straße ab. Dort kam es zu einer Widerstandhandlung, wodurch der Tatverdächtige zunächst wieder flüchten konnte. Durch weitere Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung eines Diensthundes konnte der Mann wenige Minuten später festgenommen werden.

Der Grund für das Verhalten des Flüchtigen war schnell gefunden: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin führte er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss und führte zudem weitere Betäubungsmittel mit. Da gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl besteht, wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Verkehrskommissariat in Meerbusch hat die Ermittlungen aufgenommen.

