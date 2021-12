Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Mittwochnachmittag leistete ein 43-Jähriger bei seiner vorläufigen Festnahme erheblichen Widerstand. Nachdem alle erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ladendiebstahl durchgeführt waren, wurde dem 43-Jährigen kurz vor 16.00 Uhr ein Platzverweis erteilt. Statt diesen zu befolgen, griff er einen Polizisten mit erhobenen Fäusten an. Der Angriff konnte abgewehrt und der Beschuldigte zu Boden gebracht werden. Aufgrund der massiven Gegenwehr konnten dem 43-Jährigen nur unter erheblichem Kraftaufwand Handschließen angelegt werden. Er musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Bei der vorläufigen Festnahme verletzte sich eine Polizistin und der 43-Jährige leicht.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell