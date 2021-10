Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Hausmeister überrascht Einbrecher - Zeugen nach Einbruch in Feuerwehrhaus gesucht

Bohmte (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 3.50 Uhr, ist ein Unbekannter in der Straße "Am Feuerwehrhaus" in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte eingebrochen. Überrascht wurde der Dieb von der Hausmeister des Feuerwehrhauses, der sofort auf den Täter aufmerksam wurde und ihn aufforderte, dass bereits an sich genommene Diebesgut stehen zu lassen. Der Unbekannte kam der Aufforderung nach und flüchtete in ein nahegelegenes Maisfeld. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber war der Einbrecher nicht mehr auffindbar. Zur Beschreibung:

Größe: 1,70-1,75m

- schlanke Gestalt, - dunkle Jacke, - Jeans, - trug eine Skimaske

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300 zu melden.

