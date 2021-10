Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec aus Innenhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagabend (21 Uhr) und Samstagmorgen (10 Uhr) hat sich ein Unbekannter in der Straße "Johannistorwall" an einem E-Bike zu schaffen gemacht. Der Täter knackte das zur Sicherung angebrachte Faltschloss des in einem Hinterhof in Höhe der Hausnummer 19 abgestellten Pedelecs und machte sich mit dem Zweirad der Marke "FLYER Uproc" aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203

