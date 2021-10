Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch am Riegelbusch gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, zwischen 19 Uhr und 21.45 Uhr, ist ein Wohnhaus in der Straße "Am Riegelbusch" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter drangen mit roher Gewalt in das Einfamilienhaus unweit der "Bauerschaft Voxtrup" ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter das Wohnhaus mit derzeit unbekanntem Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

