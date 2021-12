Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Weststadt - Fahrraddieb hatte Drogen im Gepäck

Nach vorrangegangenem Fahrraddiebstahl fand die Polizei am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr bei einem 54-Jährigen Tatverdächtigen Betäubungsmittel.

Eine Zeugin erkannte ihr im Juli entwendetes Fahrrad in einem Hinterhof in der Karlsruher Kaiserallee wieder und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen einen 54-Jährigen Tatverdächtigen bei dem Fahrrad an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei fanden sie diverse Betäubungsmittel und eine größere Menge an Bargeld. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnte zudem noch eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

