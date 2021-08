Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt- Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am 08.08.2021, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 45 jährige Frau aus Drensteinfurt zusammen mit ihrer 10 jährigen Tochter im Pkw den Bereich der K21 (Konrad- Adenauer- Straße). Von hier fuhr sie rechtsseitig über einen Feldweg, um zu dem in Drensteinfurt bekannten Umlaufbach (Büren) zu gelangen. Auf dem Feldweg befand sich eine männliche Person, welche einen Hund mit sich führte und mittig der Fahrbahn lief. Die Geschädigte forderte die Person mittels Hupe auf, die Fahrbahn frei zu machen. Daraufhin zog der Mann unvermittelt ein Messer und zeigte dieses in bedrohlicher Weise vor. Als er sich dem Fahrzeug auf der Seite näherte konnte die Frau die Fahrt fortsetzten und fuhr unmittelbar nach Hause. Die Person wird beschrieben als:

- männlich - Ca. 30 Jahre - 185 cm groß - Dreitagebart - graues Cap - dunkelrotes/ -braunes Muskelshirt - Sonnenbrille - führte einen schwarz- weißen Border Collie mit sich

Wer kann Angaben zu der Person oder zum Vorfall tätigen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

