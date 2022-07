Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Einbeck (ots)

Einbeck(tm), Am Dreckmorgen

Am Samstag, den 16.07.2022 um 11:03, fällt einer Streife der Einbecker Polizei ein Pkw Opel mit Anhänger in der Straße Am Dreckmorgen auf. Da die Ladung des Anhänger nicht gesichert war, wird der Pkw durch die Beamten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 40jährige Mann aus Dresden keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Kombination aus Pkw und Anhänger hatte eine zulässige Gesamtmasse von deutlich über 3500 Kg. Die Fahrerlaubnis der Klasse B des Fahrzeugführers reichte hierfür nicht mehr. Es wäre mindestens die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich gewesen. Gegen den Mann aus Dresden wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

