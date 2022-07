Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (tm), Parkplatz Hullerser Mauer

Am Freitag, 15.07.2022, stellt eine Fahrzeugführerin aus dem LK Holzminden ihren Opel Adam zwischen 10:45 Uhr und 12:20 Uhr auf dem "Minigolfparkplatz" an der Hullerser Mauer ab. Bei ihrer Rückkehr stellt sie frische Schäden am hinteren linken Kotflügel ihres Pkw fest. Ein anderer Pkw hat vermutlich bei einem Parkvorgang den Opel Adam beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

