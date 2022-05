POL-NOM: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Uslar (ots) - Uslar (ke) B241, 17.05.2022, 07:26 Uhr Ein 54-jähriger Transporter-Fahrer aus Wildenfels und ein 55-jähriger PKW-Fahrer aus Hardegsen befuhren die B241 aus Richtung Hardegsen kommend in Richtung Volpriehausen. Aufgrund eines "Schilderwagens" zur Pflege der Grünanlage, musste der PKW-Fahrer abbremsen wodurch der Transporter auffuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

