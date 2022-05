Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Bundesstr. 3 zw. Abfahrt Einbeck Mitte und West

17.05.22, 17.45 Uhr

Am Dienstag Nachmittag kam es auf der Bundestr. 3, Fahrtrichtung Alfeld zu einem Beinahe-Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Der 37-jährige Fahrzeugführer eine Pkw aus Bayern befuhr die B 3 in Rtg. Alfeld und geriet hierbei aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wo zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug (Autotransporter) in Rtg. Northeim fuhr.

Nur durch das Ausweichen des 27-jährigen Lkw-Fahrers aus Baden-Württemberg konnte dieser einen Frontalzusammenstoß verhindern, so dass der Pkw nur am Lkw entlangstreifte und die vier Insassen im Pkw unverletzt blieben.

Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10.000 Euro und am Sattelzug von ca. 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell