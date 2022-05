Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf: Einbruch in Netto-Einkaufsmarkt in Uslar

Northeim (ots)

37170 Uslar, Kurt-Schumacher-Straße; Samstag, 14.05.2022, 21:30 Uhr bis Sonntag, 15.05.2022, 08:15 Uhr

USLAR (TH) Im der Nacht von Samstag, 14.05.2022, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 15.05.2022, 08:15 Uhr, ist es in dem Netto-Einkaufsmarkt in Uslar zu einem Einbruch gekommen.

Bislang unbekannte Täter gelangten mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes und drangen von dort in den Innenraum ein. Es wurde Bargeld in mittlerer fünfstelliger Summe entwendet. Die zum Dachaufstieg genutzte ältere Eisenleiter wurde nach ersten Erkenntnissen in der unmittelbaren Nachbarschaft geklaut.

Durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim erfolgte eine qualifizierte Spurensuche und Spurensicherung. Die weiteren Ermittlungen werden im 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim geführt.

Personen, die eine beschriebene Leiter vermissen oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell