Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raubüberfall auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee; Dienstag, 17.05.2022, 03:25 Uhr

NORTHEIM (TH) Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:25 Uhr einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Rückingsallee in Northeim verübt.

Der Mann hatte einen 24-jährigen Spielhallenangestellten bei Geschäftsschluss mit einem Messer bedroht und aufgefordert, das Bargeld aus der Kasse in eine Tüte zu stecken. Im Anschluss brachte der Täter den Angestellten auf bislang unbekannte Art und Weise zu Boden und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. Durch den Sturz wurde der 24-jährige Spielhallenmitarbeiter leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Northeimer Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Northeim leitete eine Sofortfahndung nach dem Täter ein.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Diebesgut um Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Der männliche Täter war mit einer dunklen Hose, dunklen Kapuzenjacke sowie hellen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, welche gegen 03:25 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Rückingsallee gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise erbittet das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

