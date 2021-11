Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Lackiererei: Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischem Defekt als Brandursache aus - Langenfeld - 2111132

Mettmann (ots)

Am Dienstag (23. November 2021) kam es in Langenfeld zu einem Brand in einer Firmenhalle einer Lackiererei an der Lise-Meitner-Straße. Die Polizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 16 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Lagerhalle einer Lackiererei an der Lise-Meitner-Straße im Langenfelder Ortsteil Richrath informiert. Die Feuerwehr der Stadt Langenfeld war schnell vor Ort und musste beim Eintreffen feststellen, dass dichter Rauch aus einer Lagerhalle nach Außen drang, in der insbesondere Dämmmaterialien in einer Trockenkammer in Flammen standen.

Die Feuerwehr, welche mit 50 bis 60 eigenen Kräften vor Ort war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Aufgrund der dichten Rauchentwicklung kam es zu einer Geruchsbelästigung für Anwohnerinnen und Anwohner, weshalb die Feuerwehr eine Warnung über die Nina-WarnApp veranlasste. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand jedoch nicht - zudem wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abgeschlossen hatte, nahm die Polizei erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Ermittlungen liegen keinerlei Hinweise über eine vorsätzliche Brandlegung vor. Stattdessen geht die Polizei zum jetzigen Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die weiteren Brandermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann übernommen.

