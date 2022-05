Einbeck (ots) - Einbeck (TMü) 37574 Einbeck, Bundesstr. 3 zw. Abfahrt Einbeck Mitte und West 17.05.22, 17.45 Uhr Am Dienstag Nachmittag kam es auf der Bundestr. 3, Fahrtrichtung Alfeld zu einem Beinahe-Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Der 37-jährige Fahrzeugführer eine Pkw aus Bayern befuhr die B 3 in Rtg. Alfeld und geriet hierbei aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr, wo zu diesem Zeitpunkt ein Sattelzug (Autotransporter) in Rtg. ...

mehr