Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl am Kioskgebäude im Schwimmbad Moringen

Northeim (ots)

37186 Moringen, Kastanienweg, Flaakebad, Freitag, 15.7.2022, 19.45 Uhr bis Samstag, 16.7.2022, 10.30 Uhr

MORINGEN (hei) - bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zum Moringen Flaakebad. Am Kioskgebäude verbogen die Täter anschließend ein Metallgitter und beschädigten die Scheibe des dahinterliegenden Fensters mit einem unbekannten Gegenstand. Beschädigt wurde hierbei jedoch nur die äußere Scheibe des doppelverglasten Fensters, so dass die Personen nicht in das Objekt eindringen konnten. Am tatbetroffenen Fenster entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in der Freitagnacht entsprechende Beobachtungen am Flaakebad gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Moringen oder in Northeim zu melden (Tel. 05554-998930 oder 05551-70050).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell