Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spaziergängerin durch Hundebiss verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Höckelheim, An der Amtsscheune, Freitag, 15.7.2022, 16.45 Uhr

Am Freitagnachmittag ging eine 27-jährige mit ihrem Hund in Höckelheim spazieren und beobachtete, wie ein Schäferhund eines anderen Spaziergängers sich von der Leine losriss und auf ihren Hund zulief. Um ihren eigenen Hund zu schützen, stellte sie sich vor ihn und wurde von dem heranlaufenden Schäferhund gebissen. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein und an der Hand. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Gegen den 46-jährigen Verantwortlichen des Schäferhundes wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell