POL-EL: Lathen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lathen (ots)

Am 15. Juni in der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Lathen, Große Straße ein Elektro-Rollstuhl aus einer Garage entwendet. Der Rollstuhl wurde am Folgetag im westlichen Ortsteil (Alter Schienenweg) wieder aufgefunden. Es wurde festgestellt, dass der dazugehörige Schlüssel sowie ein Ladekabel gestohlen wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570, in Verbindung zu setzen.

