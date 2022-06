Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 17. Juni kam es in Papenburg in der Straße Birkenallee auf dem Parkplatz einer dortigen Apotheke zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 9.30 Uhr und 12.00 Uhr wurde ein dort geparkter weißer Mercedes an der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

