Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ettringen, L 82 (ots)

Am Samstag, 07.05.2022, ereignete sich gegen 09.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der L 82 in Höhe der Einmündung des Parkplatzes zur "Ettringer Lay". Die geschädigte 69-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 82 von Ettringen in Fahrtrichtung Mayen. An der Einmündung des o.g. Parkplatzes beabsichtigte der bislang flüchtige Unfallverursacher mit seinem PKW vom Parkplatz auf die L 82 aufzufahren und touchierte den kreuzenden PKW der 69-jährigen. Nach der Kollision entfernte sich der PKW in Richtung Ettringen. Bei dem verkehrsunfallverursachendem PKW soll es sich um einen weißen BMW, vermutlich Kombi, handeln. Dieser müsste im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

