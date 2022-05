Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbike

Mendig, Bahnstraße (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.05.2022, 21.15 Uhr, bis Freitag, 06.05.2022, 08.00 Uhr, wurde aus einer Hotelgarage in der Bahnstraße in Mendig ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Der Geschädigte hatte das Mountainbike zuvor mittels eines Spiralschlosses dort gesichert abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich ein Mountainbike, Marke: Specialized Levo Turbo, Farbe: kupferrot. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können oder Personen im o.g. Zeitraum mit einem solchen Mountainbike gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

