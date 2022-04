Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am Dienstag (12.04.2022) kam es in Lübeck in der Billrothstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem geparkten PKW. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Die Radfahrerin entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr des Dienstags. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und meldete dies der Polizei. Demnach befuhr eine etwa 70-jährige Radfahrerin auf einem weißen Damenrad mit Korb und Gepäckträger die Billrothstraße in Richtung Dorfstraße. Auf Höhe der Altpapiercontainer im Bereich der Hausnummer 22 lenkte die Dame ihr Fahrrad nach links zu den Containern hin. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten PKW Ford Kuga eines 74-jährigen Ostholsteiners.

Die Unfallverursacherin entsorgte danach ihr Altpapier, schaute sich den Schaden am PKW an und fuhr anschließend in Richtung Dorfstraße davon. Die als schlank beschriebene Frau trug graues Haar, eine dunkelblaue Jacke und führte eine braune Handtasche mit sich.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Vor diesem Hintergrund wird die beschriebene Seniorin gesucht. Wer Angaben zu dieser Person machen kann, aber auch die Dame selbst, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1310 zu melden.

