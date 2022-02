Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Herrenberg: Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag befuhr ein 20-jähriger Ford-Lenker gegen 18.15 Uhr den linken Fahrstreifen die Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor dem Schönbuchtunnel hatte sich ein Stau gebildet, den ein 62 Jahre alter VW-Fahrer rechtzeitig erkannte und abbremste. Auch eine dahinterfahrende 21-jährige Honda-Fahrerin, ein 24 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen VW lenkte, sowie eine 56-jährige BWM-Fahrerin erkannten dies und konnten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig stoppen. Der Ford-Fahrer bemerkte den Rückstau mutmaßlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. In der Folge wurden alle genannten Fahrzeuge aufeinander geschoben und zum Teil erheblich beschädigt. Vier der fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist bislang nicht bekannt.

