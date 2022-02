Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbrecher stehlen Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Die Täter stahlen mehrere Schmuckstücke sowie einen Geldbeutel, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313 - 0, zu melden.

