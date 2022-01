Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Handtaschenraub in Schwarzenbek

Ratzeburg (ots)

03. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.12.2021 - Schwarzenbek

Am Silvestermorgen (31.12.2021) kam es im Bereich der Kerntangente beim Regenrückhaltebecken in Schwarzenbek zu einem Handtaschenraub. Ein männlicher Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 07.05 Uhr ging eine 20-jährige Frau vom Verbrüderungsring kommend durch den Sierra Park in Richtung Kerntangente / Regenrückhaltebecken. Plötzlich habe eine männliche Person sie von hinten gepackt und geschubst, so dass die Schwarzenbekerin zu Boden fiel. Anschließend entriss der unbekannte Täter ihr die Handtasche und flüchtete fußläufig in Richtung Verbrüderungsring.

Die 20 Jahre alte Frau blieb unverletzt.

Der unbekannte Täter konnte beschrieben werden als ca. 15 - 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit habe er eine graue Wollmütze, eine schwarze Sporthose sowie eine schwarze Jacke getragen.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell