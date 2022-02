Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Egerländer Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 08:30 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand der Egerländer Straße in Ludwigsburg geparkten VW. Der Unbekannte fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 18 - 5353, nimmt Zeugenhinweise zu diesem Vorfall entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell