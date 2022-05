Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick

Polizeidirektion Mayen (ots)

Am 05.05.2022 fanden bis in die späten Abendstunden die in den Medien bereits angekündigten, landesweiten Kontrollmaßnahmen "sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick" im Dienstgebiet der Polizeidirektion Mayen statt.

An drei eingerichteten Kontrollstellen wurden insgesamt 144 Pkw, 5 motorisierte Zweiräder ein E-Scooter und ein Skateboard kontrolliert. In begründeten Verdachtsfällen wurden 9 Drogen- und 8 Alkoholtests durchgeführt. In 3 Fällen bestätigte sich der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, hier bekamen die Betroffenen eine Blutprobe entnommen und müssen je mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. In 4 Fällen wurden Fahrer festgestellt, die ihr Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis führten, in 1 Fall wurde ein Fahrzeughalter wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr seinen Pkw, trotz eines bestehenden Fahrverbotes, welches sich mit einem sehr hohen, zusätzlichen Bußgeld erheblich verlängern dürfte. Mehrere Weiterfahrten wurden nach den Kontrollmaßnahmen unterbunden. Der Benutzer eines elektrisch betriebenen, nicht zugelassenen Skateboards musste sich wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Zudem wurden zahlreiche kleinere Verstöße mit Verwarnungen geahndet.

Neben den Verkehrskontrollen bestand für Verkehrsteilnehmer im Raum Polch die Möglichkeit, sich zum Thema Verkehrssicherheit beraten zu lassen. Im Industriegebiet "Vor Geisenach", stand das Sicherheitsmobil der Polizei. Hier kam zu 47 Beratungsgesprächen. Die interessierten Bürger hatten sehr viele Fragen zum Thema, E-Bike, Pedelec und E-Scooter.

