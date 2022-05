Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der K52 zwischen Ochtendung und Kruft

Ochtendung (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K52 zwischen den Ortschhaften Ochtendung und Kruft. Der 19-jährige Fahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz kam aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die gerade beginnende und ansteigende Schutzplanke, hob ab und flog mit dem PKW eine Böschung hinab. Er kam erst mehrere Meter weiter in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Beifahrer befand sich bei der Unfallaufnahme nicht mehr am Unfallort und begab sich ersten Erkenntnissen nach selbständig in ein Krankenhaus. Die Bergung des PKW gestaltet sich schwierig und dauert an.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell