POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (29.03.2022) gegen 17:10 Uhr kollidierten in der Bahnhofstraße ein PKW und ein Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache miteinander. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Barntrup wollte nach rechts auf einen Supermarktparkplatz einbiegen. Dabei stieß sie mit dem 60-jährigen Kradfahrer aus Hameln zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Hamelner wurde mit leichten ...

