POL-LIP: Extertal. Unklare Unfallursache.

Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (29.03.2022) kollidierte ein 13-jähriger Fahrradfahrer mit einem Auto, als er die Pottenhauser Straße überquerte. Der Junge war gegen 7:30 Uhr auf dem Radweg an der Pottenhauser Straße in Richtung Lage unterwegs. An der Einmündung Windheide wollte er die Straße überqueren und übersah eine von links kommende 35-Jährige aus Leopoldshöhe in ihrem BMW. Der 13-Jährige wurde bei der ...

