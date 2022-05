POL-PDMY: Gestohlenes Pedelec sichergestellt, Geschädigter unbekannt

Polch, Im Rotental (ots) - Am 04.05.2022, kam es in der Zeit von ca. 17:40 Uhr - 19:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten, Pkw, BMW-xDrive, Farbe, braun. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand in unmittelbarer Nähe des dortigen Wendehammers. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Lkw oder Lieferwagens touchierte den BMW während der Vorbeifahrt am Fahrzeugheck und verließ die Unfallstelle, ...

mehr