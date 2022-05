Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) -unter Alkoholeinfluss Pkw geführt und vor Ort Widerstand geleistet

Kallstadt (ots)

Am 25.05.2022 gegen 23:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrenden Pkw VW Polo. Der Pkw konnte durch die Streife an einer Gaststätte festgestellt werden. Die Fahrerin, eine 31-jährige aus dem Raum Grünstadt, konnte durch die Zeugen der unsicheren Fahrweise mitgeteilt und kontrolliert werden. Bei der Fahrerin konnten Alkohol bedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der Frau wurde vor Ort die Mitnahme zur Dienststelle erklärt. Da diese der Aufforderung nicht Folge leisten wollte, musste diese gefesselt werden. Bei der Verbringung zum Streifenwagen leistete die Frau Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, indem sie nach den Beamten, schlug, trat und biss. Durch die Widerstandhandlung wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Auf der Dienst-stelle wurde eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwartet nun mehrere Strafanzeigen.

