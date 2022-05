POL-PDNW: Bombendrohung sorgt in Bad Dürkheim für größeren Polizeieinsatz

Deidesheim (ots) - Einen Koffer mit privaten Sachen und einem Laptop haben Unbekannte am Dienstagnachmittag (24. Mai 2022) auf einem Parkplatz in der Weinstraße Ecke Burggasse aus einem Auto geklaut. Zwischen 12 und 14 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe an einem Passat ein und flüchteten mit der Beute. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 ...

mehr