Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dreister Dieb bestielt 88-Jährige nach Haustürgeschäft

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Ein unbekannter Täter verschaffte sich bereits am Freitag, 15.07.2022, unter dem Vorwand, als reisender Händler Ware zu verkaufen, Zutritt zum Haus einer 88-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Nachdem er erfolgreich seine Ware an die Frau bringen konnte, nutzte er einen kurzen Moment der Unachtsamkeit und entwendete die EC-Karte der Dame aus der auf dem Küchentisch liegenden Geldbörse. Im Anschluss entfernte er sich mit einem hellen PKW vom Tatort. Es soll sich um einen Mann um die 50 Jahre, ca. 160-165 cm groß mit kräftiger Statur, Bauchansatz und Halbglatze handeln. Er habe nicht fließend Deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer grauen Jacke und einer graubraunen Hose gewesen. Er sei im Uslarer Raum bereits in der Vergangenheit als reisender Händler unterwegs gewesen und habe Bettdecken zum Verkauf angeboten. Zeugen, die Hinweise zur Person oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Uslar zu melden.

