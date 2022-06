POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Hückelhoven-Baal (ots) - Am Dienstag (07. Juni) drangen unbekannte Personen zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens in eine Wohnung an der Ottostraße ein und entwendeten zwei Trocknungsgeräte sowie einen Fernseher. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

