POL-NOM: 21-Jährige aus Einbeck muss entgegenkommenden Transporter ausweichen und verunfallt mit ihrem PKW

Uslar-Bodenfelde (eng.) Am Samstag, den 16.07.2022, ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, in dessen Verlauf eine 21-jährige Einbeckerin mit ihrem PKW einem auf ihrer Fahrbahn entgegenkommenden weißen Transporter ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei geriet die junge Fahrerin mit dem PKW in den Seitenraum und verunfallte im Straßengraben. Der unfallverursachende Transporter entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Durch die Schräglage des Fahrzeuges konnte sich die junge Frau nicht alleine aus dem verunfallten PKW befreien. Bis sie von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit wurde, musste sie beobachten, wie diverse Fahrzeuge die Unfallstelle passierten, ohne anzuhalten und zu helfen. Die junge Frau blieb zum Glück unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 3500 Euro. Für die Bergung des PKW aus dem Straßengraben musste die K 449 kurzfristig voll gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

